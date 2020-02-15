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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

مصر

«التسويق السياحى»: بدء توافد الرحلات الإنجليزية لشرم الشيخ الأحد المقبل

السبت 15/فبراير/2020 - 04:22 ص
جريدة الدستور
رامى حسين
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أكد رامي رزق الله، رئيس لجنة التسويق السياحي بشرم الشيخ، أن بداية من يوم الأحد المقبل ستبدأ توافد رحلات أنجليزية على مدينة شرم الشيخ، فهناك 5 طائرات ستأتي عبر شركة توي الإنجليزية أسبوعيًا على مطار شرم الشيخ.

وأضاف «رزق الله»، في تصريحات لـ«الدستور»، أن الرحلات ستستمر بداية من الأحد وفي شهر أبريل سيصل عدد الطائرات القادمة من نفس الشركة على مطار شرم الشيخ إلى 11 طائرة، لافتًا إلى أن السوق الإنجليزي كان يمثل أكثر من 30 % بحركة السياحة الوافدة إلى شرم الشيخ بالتوازي مع السوق الروسي، مشيرًا إلى أن عودته من جديد تعيد الآمال بعودة شرم الشيخ إلى معدلاتها قبل 2011.

يذكر أن السلطات الإنجليزية رفعت حظرها عن شرم الشيخ في 22 أكتوبر الماضي، وقال السفير البريطاني في مصر السير جيفري آدامز: «يأتي هذا الإعلان بعد تعاون وثيق بين خبراء أمن الطيران في المملكة المتحدة ومصر، سوف نعمل عن كثب مع شركات الطيران التي ترغب في استئناف الرحلات الجوية».

الجدير بالذكرأن شركة توي العالمية دخلت بقوة إلى السوق المصري بعد أن أبدت استعدادها لتعويض غياب شركة الطيران البريطانية توماس كوك التي كانت تنقل ما يقرب من 4% من حجم السياحة المصرية، لتقلص بشكل كبير أي تداعيات لتأثير إفلاس توماس كوك على مصر.

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