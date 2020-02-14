خبير أمني: لا مكان للدول الضعيفة على الساحة الدولية

قال اللواء محمد عبدالواحد خبير الشئون الإفريقية والأمن القومي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حذر قادة الدول الإفريقية من تنامي ظاهرة الإرهاب التي تعرقل التنمية الاقتصادية بالقارة السمراء، فضلًا عن تعطيل أجندة إفريقيا 2063.وأضاف اللواء محمد عبدالواحد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الصراعات الموجودة في إفريقيا خاصة ليبيا سببها إشكاليات في البيئة الداخلية والخارجية للقارة، لافتا إلى أن هناك تدخلا أجنبيا في شئون تلك الدول سواء تدخلا عسكريا مباشرا مثل تدخل حزب "الناتو" في ليبيا أو غير مباشر مثل دعم فصيل في دولة دون الآخر من خلال تزويده بالسلاح والمعدات والمعلومات أو تدخلا استخباراتيا من خلال تأجيج الصراعات أو الانقلابات.كما أوضح اللواء محمد عبدالواحد، أن أمريكا تخلصت من الأنظمة الاشتراكية بإفريقيا لفرض الهيمنة، معقبًا: "لا مكان للدول الضعيفة على الساحة الدولية، والمجتمع الدولي بدأ يتنازل عن الأعراف والقيم والتقاليد وأصبحت لغة القوة هي القوة المسيطرة على المجتمع الدولي".وأشار إلى أن المجتمع الإفريقي يرفض ظاهرة الإرهاب ولكن ظروف الفوضى والصراعات وعدم وجود حكومات مركزية في المنطقة بالإضافة أن هناك دولا تنقل عناصر تنظيم داعش الإرهابي من الأراضي السورية إلى ليبيا، كل ذلك أدى إلى تفشي الإرهاب.