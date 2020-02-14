رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الجمعة 14 فبراير 2020 الموافق 20 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خبير أمني: لا مكان للدول الضعيفة على الساحة الدولية

الجمعة 14/فبراير/2020 - 09:02 م
اللواء محمد عبد الواحد
اللواء محمد عبد الواحد
رباب الأهواني
طباعة
قال اللواء محمد عبدالواحد خبير الشئون الإفريقية والأمن القومي، إن الرئيس عبدالفتاح السيسي حذر قادة الدول الإفريقية من تنامي ظاهرة الإرهاب التي تعرقل التنمية الاقتصادية بالقارة السمراء، فضلًا عن تعطيل أجندة إفريقيا 2063.

وأضاف اللواء محمد عبدالواحد، خلال مداخلة هاتفية ببرنامج "حقائق وأسرار" المذاع على فضائية "صدى البلد"، أن الصراعات الموجودة في إفريقيا خاصة ليبيا سببها إشكاليات في البيئة الداخلية والخارجية للقارة، لافتا إلى أن هناك تدخلا أجنبيا في شئون تلك الدول سواء تدخلا عسكريا مباشرا مثل تدخل حزب "الناتو" في ليبيا أو غير مباشر مثل دعم فصيل في دولة دون الآخر من خلال تزويده بالسلاح والمعدات والمعلومات أو تدخلا استخباراتيا من خلال تأجيج الصراعات أو الانقلابات.

كما أوضح اللواء محمد عبدالواحد، أن أمريكا تخلصت من الأنظمة الاشتراكية بإفريقيا لفرض الهيمنة، معقبًا: "لا مكان للدول الضعيفة على الساحة الدولية، والمجتمع الدولي بدأ يتنازل عن الأعراف والقيم والتقاليد وأصبحت لغة القوة هي القوة المسيطرة على المجتمع الدولي".

وأشار إلى أن المجتمع الإفريقي يرفض ظاهرة الإرهاب ولكن ظروف الفوضى والصراعات وعدم وجود حكومات مركزية في المنطقة بالإضافة أن هناك دولا تنقل عناصر تنظيم داعش الإرهابي من الأراضي السورية إلى ليبيا، كل ذلك أدى إلى تفشي الإرهاب.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ ساعتين و 44 دقيقة

«الصحة» تكشف حالة المخالطين لأول أجنبي حامل لـ«كورونا» في مصر

منذ ساعتين و 45 دقيقة

«الصحة»: لم تظهر أي أعراض على حامل «كورونا» الأجنبي

منذ ساعتين و 29 دقيقة

«الصحة»: نقلنا الأجنبي حامل «كورونا» إلى المستشفى لعزله وحالته مستقرة

منذ أقل من ساعتين

بث مباشر.. حفل عيد الحب من استاد القاهرة

الصور

image description

جولة لسفير دولة نيبال داخل متحف النيل بأسوان (صور)

image description

كوبرى قصر النيل متلقى الأحبة فى «الفلانتين» (صور)

image description

مهرجان أسوان يكرم ناهد شوقي وليلى السايس ورحمة منتصر (صور)

image description

وزيرة الثقافة ونجوم الفن في حفل تأبين المخرج محسن حلمي

image description

صور معرض Egyps 2020

الأكثر قراءة

مصادر تكشف لـ«الدستور» جنسية حامل «كورونا» وموقع عزله

جمال الشريف يحسم الجدل بشأن هدف الترجي الملغى أمام الزمالك

أول تعليق من تركي آل الشيخ على فوز الزمالك بلقب السوبر الأفريقي

أجنبي وتم عزله.. «الصحة» تعلن اكتشاف أول حامل لكورونا في مصر

إنفوجراف

image description

معلومات عن دعوى إثبات موت المفقود (إنفوجراف)

image description

للوافدين.. كيف تستخرج وتجدد إقامتك داخل مصر؟ (إنفوجراف)

image description

طرق الوقاية من سمنة الأطفال (انفوجراف)

image description

قانون استغلال الشوارع العامة ورخصة «السايس» (إنفوجراف)

أيام زمان

سر السفاح الغامض.. فشل في قتل أحمد زكي ويسرا فذبح فنانة شهيرة

تفاصيل طرد ميرفت أمين من فيلم لـ عادل إمام بسبب «قميص نوم»

«قررت أكره عبدالحليم حافظ».. سبب كراهية سعاد حسنى لـ العندليب قبل وفاته

قصة ممثلة إغراء تابت في الكعبة.. بعدما أصبحت النجمة الأولى لـ«أفلام الحب»

نجم الساعة

سر السفاح الغامض.. فشل في قتل أحمد زكي ويسرا فذبح فنانة شهيرة

الصحة

دراسة: مسكنات الألم قد تسبب العقم

روتين يومى يحميك من الإصابة بالاكتئاب

تطور جديد فى آلية الكشف عن السرطان بقطرة دم واحدة

الكاكاو يحسن المشي عند كبار السن

منوعات

أحدث دبابة روسية تدخل الخدمة فى 2020

فساد مالى يضع إعلامي جزائرى قيد الحبس

مدريد تعتزم التخلص من الببغاوات منعا للضوضاء

اليوم.. «عيد الحب» يطل على العالم ناثرًا المشاعر الإيجابية

مقالات الرأي
مدحت بشاى
عندما يكون لأغانينا "شاكوشها" العظيم!!
بسنت حسن
مناورة الشيخ
ماجد حبته
إخوان مصر فى السودان
مؤمن المحمدي
هى دى «بلادى بلادى»
المزيد

الثقافة

ثقافة الأسمرات تستضيف مبادرة «100 مليون صحة»

جابر عصفور يطالب هيئة الكتاب بإعادة طباعة «جامعة دينها العلم»

«أطياف البهنسا».. عرض مسرحى لفرقة بنى مزار بالمنيا (صور)

«رموز من بلدنا».. مائدة حوارية بثقافة الجيزة