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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

حفتر لأردوغان: «لولا أجدادنا لكنت تعبد الأصنام» (فيديو)

الجمعة 14/فبراير/2020 - 07:04 م
حفتر
حفتر
عبير سليم
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قال قائد الجيش الوطني الليبي المشير خليفة حفتر، في كلمة للمتظاهرين بمدينة بنغازي ضد التدخل التركي، مساء الجمعة، إنه ‏لا سلم في ليبيا إلا بهزيمة الميليشيات المسلحة ونزع سلاحها وطردها من ليبيا.

وأضاف "حفتر": "الجيش الوطني الليبي لن يتوقف ولو استنجد الخونة بجميع مرتزقة العالم حتى ترجع طرابلس لحضن الوطن" وتابع قائلًا: "لن نساوم أو نفرط فيما ضحى من أجله أبناؤنا ولن نحيد عن ثوابتنا وهي تحرير البلاد من الميليشيات المسلحة".

ووجّه المشير حفتر في كلمته رسالة إلى الرئيس التركي رجب طيب أردوغان قال فيها: "لولا سيوف أجدادنا العرب لكنت ما زلت تعبد الأصنام والأوثان"، مؤكدًا أن قوات الجيش الليبي لن تتوقف عن محاربة الميليشيات الإرهابية وطردها من البلاد.

وأشار إلى أنه في هذه الحالة سيتم إعلان وقف دائم لإطلاق النار، مردفًا "نحن على تخوم قلب طرابلس وقاب قوسين أو أدنى من تحريرها".

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