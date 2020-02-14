غدًا.. توقيع «أسود مما تتخيل» فى فيلا إبداع بالدقى

تستضيف فيلا إبداع بالدقي، في السادسة مساء غد السبت، حفل توقيع كتاب «أسود مما تتخيل» للكاتبة سماح هشام، والصادر مؤخرا عن دار أوراق للنشر والتوزيع، بمعرض القاهرة الدولي للكتاب بدورته الـ51.«أسود مما تتخيل».. كتاب قصصي يقع في 204 صفحات من القطع المتوسط، ينقسم إلى 3 أجزاء «الحب، المرسل إليه، وفلسفة الحياة»، تتناول فيه المؤلفة عدة مواقف لا يتخطى كل منها صفحة أو اثنتين، لذا يمكنك قراءته من أي صفحة تريد، ويسرد مواضيع متعلقة بالحب، مثل البدايات ومراحل ما قبل النهايات مرورا بالنهاية ذاتها.وسبق أن صدر لسماح هشام من قبل، رواية «ما لم تحكه الروايات» صادرة فى العام الماضى 2019، وكتاب «المدينة الفاضلة» فى 2014.