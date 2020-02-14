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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

محافظات

الكشف على 5867 حالة وإجراء 177 عملية جراحية فى قافلة نادى روتارى بسيوة

الجمعة 14/فبراير/2020 - 05:14 م
قافلة نادى روتاري
قافلة نادى روتاري
ياسمين شعيب
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قال اللواء وفائي الحصيوي رئيس مركز ومدينة سيوة، إن قافلة نادى روتارى الإسكندرية مريوط الطبية والاجتماعية السابعة عشرة، أنهت اليوم الجمعة، أعمالها بمركز ومدينة سيوة بالكشف على ٥٨٦٧ حالة وإجراء ١٧٧ عملية جراحية متنوعة، وذلك خلال الفترة من ١٠إلى ١٤ فبراير بالتعاون مع مديرية الصحة بمطروح.

وأوضح أن القافلة قامت بتوقيع الكشف الطبي على (٤٣٣) حالة تخصص الأسنان و(٦٧٠) أطفال و(٨٥٥) أنف وأذن و(٧٣٩) باطنة و(٢٨٣) جراحة و(٤٧٥) جلدية و(٩٩٥) رمد و(٦٥١) عظام و(٣٠١) مخ وأعصاب و(١٢٦) مسالك و(٣٣٩) نساء وتوليد بإجمالي عدد (٥٨٦٧) كشف طبي، وعدد (٢٩) رسم سمع وضغط أذن و(١٥) سماعات.

كذلك تم عمل أشعة لعدد (٣١٩) حالة و(١٨١٦) تحاليل طبية متنوعة و(١٩٥٥) روشتات طبية و(٢٠٠) نظارة طبية، وإجراء عمليات جراحية مختلفة تخصصات عيون لعدد (٢٠) حالة و(٤٦) عمليات أنف وأذن و(٣٠) عمليات عظام و(١٠٠) عمليات جراحية مختلفة وعملية ولادة واحدة بإجمالي عدد (١٧٧) عملية جراحية.

كما تم تقديم مساعدات عينية وكذا عدد (٤) ماكينات خياطة لمركز الصناعات الحرفية بمركز ومدينة سيوة كمنحة للمركز للمساهمة في تنمية مهارات الفتيات العاملات بمركز الصناعات الحرفية وتطوير المنتجات.

ووجه اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، الشكر والتقدير إلى جميع المشاركين بقافلة نادى روتارى الإسكندرية الطبية والاجتماعية، على دورهم في المشاركة المجتمعية الفاعلة لخدمة المجتمعات المحلية، خاصة أهالي سيوة وأقصى التجمعات الصحراوية لتخفيف المعاناة والعبء عنهم.

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