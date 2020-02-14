الناجي من كورونا بتايلاند: لن أتوقف عن نقل الصينيين

"من كل قلبي لا ألوم أحدًا على إصابتي بفيروس كورونا"، هكذا بدأ السائق التايلندي الناجي من إصابته بالفيروس حديثه، لوكالة "بلومبرج" الإعلامية.وقال السائق، إنه لا يعتقد أن أي شخص في العالم يريد نقل العدوى للآخرين، مشيرًا إلى أن سبب إصابته أن الشخص المصاب بالفيروس لم يكن يعرف أنه حامل له.وأكد أنه في بداية الأمر شارك من عدد من السائقين في نقل الصينيين، مؤكدًا أنهم سيظلوا مرحبين بنقلهم: "الشعب الصيني والتايلاندي بمثابة عائلة واحدة، يجب أن يكون العالم كله أسرة واحدة عندما نواجه وباء".رصدت تايلاند 33 حالة إصابة بفيروس "كورونا" لكنها لم تسجل أي حالة وفاة حتى الآن، وأعلنت اللجنة الوطنية للصحة بالصين، عن 121 حالة وفاة جديدة بين المصابين بفيروس "كورونا"، خلال الساعات الـ24 الأخيرة، بينما كشفت عن 5090 إصابة جديدة مؤكدة.يكون عدد الإصابات المؤكدة 63851 حالة في البر الرئيسى للصين، منها 1380 حالة وفاة، بعد أن تم تعديل حصيلة الوفيات جراء الوباء من 1483 إلى 1380 حالة وفاة، بسبب تعداد بعض الحالات مرّتين، وذلك غداة اعتماد النظام الجديد لرصد الإصابات.