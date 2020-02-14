«قوليلى يا بيبى».. شاب يبحث عن محبوبة على كوبرى قصر النيل (فيديو)
الجمعة 14/فبراير/2020 - 03:36 م
آية سالم _ رضوى عبدالغنيطباعة
«أنا قلبي مجروح.. ونفسي في بنت تقولي يا بيبى فى الفلانتين"، بهذه اللافتة جاب شاب عشريني كوبري قصر النيل، خلال ساعات الظهيرة، حاملًا على كتفيه دمُية وردية اللون حتى تكون هدية مناسبة لشريكة العمر ونصفه الآخر الذي يبحث عنه.
محمد رضا
وقف محمد رضا الشهير بالمشاغب، 25 عامًا، أعلى كوبري قصر النيل، صباح اليوم الجمعة، يحمل لافتة بحثًا على محبوبة يقضي معاها عيد الحب، وقال إنه اعتاد قضاء عيد الحب في كل عام وحيدًا دون شريكة، الأمر الذي جعله يقرر النزول للشارع متمنيًا وجود نصفه الآخر.
"لازم أخد حقي ونصيبي من الارتباط"، بهذه الكلمات عبر "رضا" عن رغبته في الارتباط منذ سنوات، قائلًا: "كل فلانتين بنزل بكون سينجل وملاقتش واحدة تدلعنى وتقولي يا بيبي فلازم النهاردة أرتبط".
وتزينت محال بيع الهدايا بالإكسسوارات والدُمى مختلفة الأشكال والألوان والورود، لاستقبال عيد الحب، اليوم الجمعة 14 فبراير، الذي يحتفل فيه العشاق بما يسمي "valentine"، واكتست الشوارع باللون الأحمر والقلوب، الجميع يحمل الهدايا، وفي ذهنه خطة واضحة لقضاء اليوم وسط أحباذه.
وتزينت محال بيع الهدايا بالإكسسوارات والدُمى مختلفة الأشكال والألوان والورود، لاستقبال عيد الحب، اليوم الجمعة 14 فبراير، الذي يحتفل فيه العشاق بما يسمي "valentine"، واكتست الشوارع باللون الأحمر والقلوب، الجميع يحمل الهدايا، وفي ذهنه خطة واضحة لقضاء اليوم وسط أحباذه.