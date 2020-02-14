«قوليلى يا بيبى».. شاب يبحث عن محبوبة على كوبرى قصر النيل (فيديو)

«أنا قلبي مجروح.. ونفسي في بنت تقولي يا بيبى فى الفلانتين"، بهذه اللافتة جاب شاب عشريني كوبري قصر النيل، خلال ساعات الظهيرة، حاملًا على كتفيه دمُية وردية اللون حتى تكون هدية مناسبة لشريكة العمر ونصفه الآخر الذي يبحث عنه.



محمد رضا

وقف محمد رضا الشهير بالمشاغب، 25 عامًا، أعلى كوبري قصر النيل، صباح اليوم الجمعة، يحمل لافتة بحثًا على محبوبة يقضي معاها عيد الحب، وقال إنه اعتاد قضاء عيد الحب في كل عام وحيدًا دون شريكة، الأمر الذي جعله يقرر النزول للشارع متمنيًا وجود نصفه الآخر.