وزير التعليم: لا تغيير فى الإجازات الدراسية

نفى الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، ما تردد مؤخرًا بشأن منح يوم الخميس إجازة أسبوعية للمدارس.قال "شوقي" خلال منشور له عبر موقع "فيسبوك": "اسمحوا لي هنا أن أرسل عتابا رقيقا لعدد من المحررين الذين حضروا المؤتمر الدولي لعرض تجربة مصر في تطوير التعليم وسط كوكبة من وزراء التعليم العرب والأفارقة، وآخرين لم يحضروا لكن كتبوا على أي حال".وأضاف أن المؤتمر ناقش فلسفة التطوير في مصر وأهدافه والتسلسل الزمني للتطوير من عام 2014 حتى الآن، كما ناقش الأهداف المستقبلية حتى عام 2030، مشيرًا إلي أنه "بدلًا من نقل هذا كله إلى القارئ فقد تلخصت العناوين في موضوعين كلاهما غير صحيح، وهذا ما يعرف بالاختزال وتسطيح الموضوع".وأكد شوقي أنه لا توجد أي تغيير في الإجازات الدراسية أو مواعيد الدراسة لكل الأعوام الدراسية، مضيفًا: "لا تغيير في نظام تنسيق الجامعات في النظام المعدل للمرحلة الثانوية".وأوضح أنه في حوار مع أحد أولياء الأمور أشارت إلى أن أحد أبنائها في التعليم الجديد أما الأكبر في النظام القديم، وكانت تقارن بينهما من حيث أن الأكبر يذاكر في أيام الإجازة أما الأصغر ليس مشغولا بالواجبات والحفظ، وتبادلنا الحديث وليس تصريحات أو قرارات بأن فلسفة التعليم الجديد تعتمد على إتاحة الوقت للأطفال كي تنمو شخصياتهم وأن يتاح لهم الوقت ليعيشوا طفولتهم وأن يستمتعوا بالتعلم.واستكمل حديثه: "بدلًا من أن نفهم هذه الفلسفة، فهم أحدهم أننا نقول إن يوم الخميس إجازة، ومن المؤكد أنه لو كان هذا صحيحا لكنا أعلنا عنه رسميا وهو ما لم يحدث".