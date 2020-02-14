ضبط عامل بـ1920 قرصًا مخدرًا فى القاهرة

نجح رجال المباحث بمديرية أمن القاهرة، برئاسة اللواء أشرف الجندى، مساعد الوزير لأمن العاصمة، في القبض على عامل ضبط بحوزته 1920 قرصًا من مخدر ليريكا، فى كمين السماد التابع لتأمين الطرق والمنافذ، وحرر محضر بالواقعة.تلقى اللواء نبيل سليم، مدير مباحث القاهرة، بلاغًا بتمكن قوة من مباحث إدارة تامين الطرق والمنافذ والمعين خدمة كمين السماد دائرة قسم شرطة الساحل، وبصحبته القوة المرافقة، من ضبط" م. ف. ع"، 28 سنة، عامل زراعي ومقيم في إيتاي البارود بالبحيرة.وعثر بحوزته على 1920 قرصًا من عقار "ليريكا" المخدر، ومبلغ مالي 330 جنيهًا، وهاتف محمول"، وبمواجهته بما أسفر عنه الضبط، اعترف بحيازته الأقراص المخدرة بقصد الاتجار، والمبلغ المالي من متحصلات تجارته غير المشروعة، والهاتف لتسهيل الاتصال بعملائه، وتحرر عن ذلك المحضر اللازم، وتولت النيابة العامة التحقيقات.