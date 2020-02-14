«الداخلية» توزع بطاطين وسلعًا غذائية فى «جنيفة»

وجهت وزارة الداخلية قافلة خدمية وإنسانية وطبية لتقديم كل أوجه الرعاية للمواطنين قاطني قرية جنيفة بدائرة قسم شرطة الجناين بمحافظة السويس بالتنسيق بين مديرية أمن السويس وقطاعي الأحوال المدنية – الخدمات الطبية.وتم توزيع المساعدات العينية بطاطين، عبوات مواد غذائية متنوعة بالمجان على المواطنين، كما تم توقيع الكشف الطبي على عدد من المواطنين وصرف العلاج اللازم لهم بالمجان، وفي إطار حرص الوزارة على اعتماد كل الإجراءات التي من شأنها حصول المواطنين على الخدمات الشرطية بسهولة ويسر، فقد تم استخراج الأوراق الثبوتية وفحص وتجديد تراخيص السيارات لعدد من المواطنين من قاطني القرية.ولاقى ذلك قبولًا وإستحسانًا من الأهالى مُشيدين بجهود الوزارة فى هذا الشأن.