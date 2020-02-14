«مكافحة المخدرات» تستقبل 39 متدربًا من الكوادر الأمنية الإفريقية

استقبلت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات 39 متدربا من الكوادر الأمنية الإفريقية لتلقي دورة تدريبية في مجال "مكافحة المخدرات والمؤثرات العقلية" بأكاديمية الشرطة.تم عرض فيلم تسجيلى للتعريف بالإدارة بداية من تاريخ نشأتها ومراحل تطويرها وأبرز جهود المكافحة فى ضبط المواد المخدرة باختلاف أنواعها، وقدرة وزارة الداخلية المصرية بكل أجهزتها على حجب كميات هائلة من المواد المخدرة واتخاذ إجراءات الردع من خلال ضبط العناصر الإجرامية الخطرة فى هذا المجال.أعقب ذلك تنظيم زيارة للوفد لمتحف الإدارة، والتعريف بأشكال وأنواع المواد المخدرة وأساليب تهريبها وأدوات تعاطيها، وفقا لما قامت الإدارة بضبطه من قضايا سابقة، وفي نهاية الزيارة أشاد الحضور بما تلقوه من معلومات مهمة فى شأن مكافحة جرائم الاتجار بالمواد المخدرة.