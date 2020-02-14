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الجمعة 14 فبراير 2020 الموافق 20 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

الحبس 3 سنوات لفتاة ليل تتقاضى 100 دولار فى الساعة

الجمعة 14/فبراير/2020 - 01:12 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد عيسي
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قضت محكمة جنح العجوزة، برئاسة المستشار محمود هلال، وأمانة سر محمد جبر، ومحمد عبدالحكيم، بمعاقبة فتاة بالحبس 3 سنوات مع الشغل والنفاذ، على خلفية اتهامها بالدعارة والإعلان عن نفسها بمواقع عبر شبكة "الانترنت".

وكشف محضر الضبط في القضية التي حملت رقم 3679 لسنة 2020، والذي حصلت "الدستور" على نسخة منه، أنه في إطار جهود الإدارة العامة للآداب ومن خلال الرصد والمتابعة، أمكن رصد حساب علي موقع خاص بالإعلانات الجنسية تقوم من خلاله منشئة الحساب بالإعلان عن نفسها للممارسة الجنسية الحرام نظير مقابل مادي.

وأضاف المحضر أنه وبإجراء التحريات أكدت أن المتحرى عنها تدعى "ر.ع"، في العقد الثالث من العمر تقوم بالترويج والإعلان عن نفسها للممارسة الجنسية بمقابل مادي واعتيادها على تلك الممارسات بمنطقتي المهندسين والدقي.

وأشار محضر الضبط إلى أنه تم تكليف أحد المصادر السرية للتواصل مع المتحرى عنها للوقوف على نشاطها والعمل على ضبطها لإيقاف نشاطها عبر شبكة الانترنت، وبالفعل أمكن إجراء محادثات على خاصية الرسائل بالمحادثات، حيث أعلنت عن نفسها للممارسة الجنسية بمقابل مادي 100 دولار أمريكي للمرة الواحدة، وأرسلت رقم هاتفها لعقد وترتيب لقاء كامل وإرسال العديد من صورها الشخصية لإثارة واستدراج المصدر السري.

وأوضح المحضر أنه أمكن من خلال المصدر تحديد موعد ومكان اللقاء بشارع جامعة الدول العربية دائرة قسم شرطة العجوزة، وبالفعل حضرت المتحري عنها وتعارف عليها من خلال الصور المرسلة بالمحادثات.

وتابع المحضر انه تم تكليف المصدر بالاقتراب منها وتوزع الشرطة السرية بالمكان لتأمين عملية الضبط وتم الوقوف على ما دار بينهما بالفعل، وأثناء ذلك أعلنت عن نفسها للممارسة الجنسية وطلبت من المصدر السري المقابل المادي للبدء في الأفعال غير المشروعة.

وعقب ذلك قام ضابط الإدارة بالاقتراب منها واستيقافها واعلمها بشخصه وطبيعة عمله وما لديه من معلومات، وضبط بحوزتها هاتف، وشنطة جلدية بداخلها بعض أدوات المكياج ومبلغ مالي.

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