«الأرصاد»: لا تخففوا الملابس

قال محمود شاهين، مدير مركز التنبؤات بهيئة الأرصاد الجوية، إن طقس الجمعة بالقاهرة الكبرى سيكون مائلا للدفء نهارًا شديد البرودة ليلا، كما تصاحبه شبورة في الصباح الباكر، مؤكدًا أن الجو سيكون غائما نسبيًا، بينما الرياح ستكون معتدلة.وأضاف "شاهين"، لـ"الدستور"، أن طقس غدا، السبت، بالقاهرة الكبرى سيكون مائلًا للدفء نهارًا شديد البرودة ليلا، كما سيكون الجو غائمًا ويصاحبه سقوط أمطار خفيفة ومتوسطة على السواحل الشمالية الغربية.أما عن حالة الطقس في الصعيد، فأكد "شاهين" أنها ستكون شديدة البرودة ليلًا تصاحبها رياح معتدلة، ناصحًا المواطنين بعدم تخفيف الملابس هذه الأيام، لأنه من المتوقع سقوط أمطار الأيام المقبلة، ونشاط في حركة الرياح.