كورونا يضرب «الطواقم الطبية» فى الصين

أعلنت السلطات الصحية في الصين إصابة أكثر من 1.700 عامل طبي بفيروس كورونا الجديد، فضلًا عن وفاة 6 آخرين.وقال تسنج يي شين، نائب مدير اللجنة الوطنية للصحة، إنه تم تسجيل الغالبية العظمى من الوفيات بين العاملين في المجال الطبي في مقاطعة هوبى، بؤرة تفشى الفيروس القاتل.وهذه هي المرة الأولى التي تنشر فيها الصين حصيلة رسمية للإصابات بين العاملين في المجال الطبى أثناء تفشى فيروس كورونا الذي أطلقت عليه منظمة الصحة العالمية " فيروس كوفيد- 19".