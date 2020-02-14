عناية القرآن بالقيم الأخلاقية.. موضوع خطبة الجمعة بالإسماعيلية

قال الشيخ مجدي بدران، وكيل وزارة الأوقاف بمحافظة الإسماعيلية، أنه أصدر تعليمات لجميع أئمة المحافظة بتناول موضوع "عناية القرآن الكريم بالقيم الأخلاقية" خلال خطبة الجمعة اليوم.وأضاف "بدران"أن الأئمة سيتناولون الحديث عن "جوانب العظمة في القرآن الكريم والتي لا تعد ولا تحصى، فالقرآن حبل الله المتين والذكر الحكيم والنور المبين، وهو المصدر الذي لا ينتهي العلماء عن الاستشهاد به وببلاغته وما يحويه من أمثلة وموضوعات في كل المجالات، ومن قال به صدق ومن عمل به أُجر، ومن حكم به عدل، ومن دُعى إليه هدي إلى صراط مستقيم".وشدد وكيل أوقاف الإسماعيلية، على جميع الأئمة بضرورة الالتزام بنص الخطبة أو بجوهرها، مع الالتزام بالوقت ما بين 15 – 20 دقيقة كحد أقصى، لافتًا إلى أنه يثق في سعة أفقهم العلمي والفكري، وفهمهم المستنير للدين وتفهمهم لما تقتضيه طبيعة المرحلة من ضبط للخطاب الدعوي.وأوضح أنه سيحيل أي خطيب لا يلتزم بمحتوى الخطبة المحددة من الوزارة للتحقيق الفوري.