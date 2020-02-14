خطر يهدد الكوكب.. القطب الجنوبى يسجل 20 درجة مئوية

سجل العلماء درجة حرارة قياسية جديدة بلغت 20.75 درجة مئوية بالنسبة لأنتاركتيكا فى القطب الجنوبى، الأمر الذى يعد من النوادر أن تصل درجة الحرارة لهذا الرقم.وقال الخبراء، إن هذه هي المرة الأولى في تاريخ تسجيل درجات الحرارة في القارة التي يرتفع فيها الزئبق عن 20 درجة مئوية، وفقًا لما ذكره موقع "مترو" البريطانى.وقال الباحث البرازيلي "كارلوس شيفر"، إن القراءة في محطة مراقبة في جزيرة سيمور حاليًا "ليس لها معنى من حيث اتجاه التغير المناخي".وتشير البيانات، إلى أن القارة الجليدية تسجل الآن درجات حرارة في العشرينات الشديدة نسبيًا، ومن المرجح أن تزيد المخاوف بشأن ارتفاع حرارة الكوكب.وذكرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية أن درجات الحرارة هناك قد ارتفعت بنحو 3 درجات مئوية خلال الخمسين سنة الماضية.ذوبان الجليد.. يهدد كوكب الأرضوتقول المنظمة العالمية للأرصاد الجوية (WMO)، إن الأنهار الجليدية قد ذابت بوتيرة "متسارعة" على مدار الـ 12 عامًا الماضية بسبب الاحتباس العالمي، مما أثار المخاوف فهذا من شأنه أن يتسبب في ارتفاع منسوب سطح البحر العالمي بمقدار ثلاثة أمتار على الأقل، مما يعرض المدن الساحلية للخطر.وأضافت التقرير الصادر عن المنظمة أن كمية الجليد المفقودة سنويًا من الغطاء الجليدي في القطب الجنوبي زادت ستة أضعاف على الأقل بين عامي 1979 و2017.وأجرى عالم المناخ في الجامعة الوطنية الأسترالية البروفيسور "نيريلي أبرام" أبحاثًا في الطرف الشمالي من شبه الجزيرة.وأوضح لصحيفة الجارديان، أن المنطقة ترتفع درجة حرارتها بسرعة كبيرة ويمكن أن تكون أحيانًا دافئة بما يكفي لارتداء قميص.ويأتي ذلك بعد أن اكتشف العلماء أن تجويفًا تحت نهر "ثويتس" الجليدي بحجم المملكة المتحدة أكبر بكثير مما كان يُعتقد سابقًا.