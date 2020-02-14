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الجمعة 14 فبراير 2020 الموافق 20 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

منوعات

دفن 2400 جنين عُثر عليها بجراج طبيب إجهاض

الجمعة 14/فبراير/2020 - 08:41 ص
صورة تعبيرية
صورة تعبيرية
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شهدت مدينة انديانا بوليس عاصمة ولاية انديانا الأمريكية عملية دفن جماعي لبقايا 2400 من الأجنة عثر عليها في جراج خاص بطبيب في إلينوى اعتاد أن يجرى عمليات إجهاض.

وقام المدعى العام لانديانا، كورتيس هيل بالإشراف على عملية الدفن في ساوث بيند وعلق على عملية الدفن، قائلا إن الأجنة تستحق مكانا أفضل من جراج أو صندوق سيارة.

وكان دكتور اورليخ كلوبفر، يدير ثلاث عيادات للإجهاض في ساوث بيند يولاية انديانا قبل أن يتم وقف رخصته في عام 2015، وتوفى الطبيب في 2 سبتمبر الماضي.

وخلال فحص متعلقات الطبيب بعد وفاته عثرت عائلته على بقايا محفوظة في منزله في ويل كانتى على بعد 45 ميلا من شيكاغو، ووجد المحققون 2246 من بقايا الأجنة في جراج الطبيب وبقايا أخرى في صندوق سيارته.

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