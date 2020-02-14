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الجمعة 14 فبراير 2020 الموافق 20 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

أمريكا تتهم «هواوي» بسرقة أسرار تجارية ومساعدة إيران

الجمعة 14/فبراير/2020 - 04:47 ص
جريدة الدستور
وكالات
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اتهم ممثلو ادعاء أمريكيون شركة "هواوي" بسرقة أسرار تجارية ومساعدة إيران في تتبع المحتجين، وذلك في أحدث لائحة اتهام ضد الشركة الصينية، في تصعيد جديد لمعركة الولايات المتحدة مع أكبر صانع لمعدات الاتصالات في العالم.

وحسبما أفادت الوكالة الفرنسية، تم تقديم عريضة الاتهامات الجديدة، التي تحل محل أخرى من العام الماضي، لمحكمة اتحادية في بروكلين بنيويورك وتتضمن اتهام هواوي بالتآمر لسرقة أسرار تجارية من ست شركات تكنولوجيا أمريكية، وبانتهاك قانون مكافحة الابتزاز الذي يستخدم عادة لمحاربة الجريمة المنظمة.

كما تتضمن العريضة مزاعم إضافية بشأن تعامل الشركة مع دول تخضع للعقوبات مثل إيران وكوريا الشمالية.

ومن بين الاتهامات الأخرى، تقول اللائحة إن هواوي ركبت معدات مراقبة في إيران استخدمت لمراقبة المحتجين والتعرف عليهم واحتجازهم خلال المظاهرات المناهضة للحكومة في طهران في عام 2009.

وقال متحدث باسم الشركة إن لائحة الاتهام "تأتي في إطار محاولة للنيل من سمعة هواوي وعملها وذلك لأسباب تتعلق بالمنافسة وليس بإنفاذ القانون".

ووصف المتحدث تهمة الابتزاز بأنها ليست سوى إعادة صياغة لمجموعة من الاتهامات التي تعود إلى حوالي 20 عاما.

وتعتبر الاتهامات الجديدة أحدث جهود في حملة عالمية تشنها الولايات المتحدة على الشركة التي حذرت واشنطن من أنها يمكن أن تتجسس على العملاء لصالح بكين.

ووضعت الولايات المتحدة الشركة أيضا على قائمة سوداء تتعلق بالتجارة العام الماضي فيما أرجعته إلى مخاوف مرتبطة بالأمن القومي.

وقال رئيس لجنة المخابرات في مجلس الشيوخ الأمريكي ريتشارد بور ونائبه مارك وارنر في بيان مشترك "ترسم عريضة الاتهام صورة تدين مؤسسة غير مشروعة لا تعطي أي اعتبار للقانون".

ووصف العضوان عريضة الاتهام بأنها "خطوة هامة في مكافحة مشروع هواوي الإجرامي الذي توجهه الدولة".

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