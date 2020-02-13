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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

خبير زراعى يكشف التحديات التي تواجه صادرات الخضر والفاكهة

الخميس 13/فبراير/2020 - 11:19 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
أحلام عبدالرحمن
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قال خالد العنانى خبير زراعة الخضر والفاكهة، إن الصادرات المصرية تواجه صعوبات كبيرة فى أسواق دول شرق أسيا بعد انتشار فيروس كورونا بالصين، وتوقف تصدير الموالح إليها، مضيفًا أن هناك أزمة تسويق محصول البطاطس فى أسواق لبنان.

وأضاف العنانى للإعلامي محمد غانم عبر فقرات برنامجه "الجدعان" على فضائية القاهرة والناس 2، أنه يجرى الآن التفاوض لفتح أسواق بديلة للموالح المصرية خاصة البرتقال وكذلك فتح أسواق للخضروات والمحاصيل الأخرى مثل البطاطس التى أصبحت تباع فى الأسواق بأقل من تكلفة زراعتها لزيادة الإنتاج وانخفاض معدل التصدير.

واوضح العنانى أن الزراعة خارج الحدود تواجه أيضا العديد من العقبات ولابد من مساندة الدولة لها ببرامج الدعم التصديرى فى ظل الأزمات التى تتعرض لها الصادرات المصرية.

من ناحيته، أشار المهندس على عيسى رئيس جمعية رجال الأعمال المصريين، إلى تراجع صادرات الخضر والفاكهة إلى الأسواق الصينية وأسواق شرق آسيا، بسبب تأثير انتشار فيروس كورونا، لافتًا الى أن محطات التصدير المصرية علقت أعمالها بسبب الأزمة وتأثيرها على حجم التصدير المصري.

وقال عيسى للإعلامي محمد غانم: "كان من المتوقع زيادة الصادرات المصرية 2020، ولكن التغييرات المناخية وانتشار فيروس كورونا بالصين، أدى لخلل كبير فى التصدير لأسواق شرق أسيا مثل هونج جونج وسنغافورة وماليزيا"، لافتًا إلى أن التأثير كان كبيرًا لدرجة توقف 80% من محطات تصدير الخضر والفاكهة عن العمل.

وأوضح عيسى، أن مصر من أكبر الدول المصدرة لبرتقال المائدة بإجمالي مليون و700 ألف طن وتتصدر التصنيف العالمى للموالح، وهى قادرة على مواجهة هذه الأزمة بشرط تفعيل منظومة رد الأعباء التصديرية لدعم المصدرين على المنافسة بالخارج.

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