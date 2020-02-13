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رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

حسين فهمي يكشف تفاصيل جديدة عن فيلم «العار»

الخميس 13/فبراير/2020 - 10:44 م
الفنان حسين فهمي
الفنان حسين فهمي
سناء إسماعيل
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كشف الفنان حسين فهمي تفاصيل جديدة عن فيلم «العار» الذي قدمه عام 1982، وحقق نسبة نجاح كبيرة ومازال أثره إلى الآن في عقول الجماهير.

وقال حسين فهمي خلال لقائه في برنامج «أسرار النجوم» مع الإعلامية إنجي علي عبر «نجوم إف إم»: «الشخصية رسمتها بنفسي واتلعبت صح، ودور محمود عبدالعزيز كان مرشح له يحيى الفخراني وكلمته حاولت أقنعه يتراجع عن رفضه لكنه رفض لاختلاف وجهات النظر».

وأضاف: «الدور قدمه محمود عبدالعزيز، والفخراني ندم بعد ذلك، والفيلم نجح جدا وظل في ذهن الناس حتى الآن».

وكشف خلال اللقاء أنه ضد إعادة تقديم الأعمال القديمة مرة أخرى، خاصة الناجح منها والمرتبط في أذهان الناس.

وبرر سبب موافقته على المشاركة في مسلسل «حتى لا يطير الدخان» المقرر عرضه في السباق الرمضاني المقبل مع مصطفى شعبان، على الرغم من أنه سبق وقدمه الفنان عادل إمام عام 1984، لأن مدحت العدل كتب الحلقات بأسلوب شيق جدًا وستكون رائعة ومختلفة عن الفيلم.

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