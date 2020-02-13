لماذا بكى السادات بسبب شادية؟ (فيديو)

قال محمد شوقي الباحث والمؤرخ الموسيقي، إن الرئيس الراحل أنور السادات كان يبكي كلما سمع أغنية الفنانة الراحلة شادية "خلاص مسافر".وأوضح خلال لقائه مع الإعلامية بسمة وهبة في برنامج "كل يوم" المذاع عبر فضائية "on e"، أن السبب في ذلك أنها كانت تذكره بشقيقه الشهيد عاطف السادات، فكان يبكي كلما سمع الأغنية.وتألقت الفنانة الأردنية نداء شرارة، في أداء الأغنية على الهواء، إلا أن المؤرخ الموسيقي شوقي، قال إن شادية كانت تقدم الأغنية بإحساس عالي كان يبكي كل من يسمعها، وليس الرئيس السادات فقط.