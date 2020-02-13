رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

توك شو

سيدة عزبة الهجانة: الريس قالي هعوضك بعنيا (فيديو)

الخميس 13/فبراير/2020 - 09:28 م
سيدة عزبة الهجانة
سيدة عزبة الهجانة
رباب الأهواني
طباعة
كشف الحاجة فادية، سيدة عزبة الهجانة، عن كواليس لقائها بالرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة: «فوجئت بقدوم الريس إلى المنطقة، وقالي عايزه إيه وأنا هعوضك بعنيا».

وأضافت سيدة عزبة الهجانة، خلال لقاء خاص ببرنامج "الحقيقة" المذاع عبر فضائية "extra news"، مساء الخميس، أنها لم تتوقع أن تلتقي بالرئيس ويكون لقاؤهما بهذا الشكل الطيب، مؤكدة أنها دخلت المستشفى كما وجه الرئيس السيسي، وتحصل الآن على رعاية صحية كاملة.

وأعربت سيدة عزبة الهجانة، عن حبها وتقديرها للرئيس السيسي، قائلة باكية: "إنت حبيبي، ونور عيني، وحلمت أقابلك وشوفتك، وهاجيلك تاني".

يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تفقد مؤخرا أعمال التطوير الجارية بمنطقة عزبة الهجانة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للطرق والمحاور الممتدة من حي مصر الجديدة إلى أحياء الزيتون وميدان ابن الحكم، وكذا شارع جسر السويس ومنطقة التجنيد، وحي حدائق القبة وميدان ابن سندر.

وصادف تواجد إحدى المواطنات من الباعة المتجولين، وأمر الرئيس السيسي وقتها بتوفير أحد المحال لممارسة نشاطها وكذلك علاجها على نفقة الدولة وتقديم الرعاية الصحية الفورية لها.

الكلمات المفتاحية

موضوعات متعلقة

منذ أقل من ساعة

قبل السوبر الأفريقي.. ماذا يفعل الزمالك على أراضي الخليج؟

منذ ساعتين و 11 دقيقة

حقيقة هروب الأطباء من مستشفى كفر الدوار بعد دخول شاب صيني (فيديو)

منذ حوالي 6 ساعات

تراجع جديد فى سعر الدولار

منذ حوالي 10 ساعة

وزير التعليم: إجازة خميس وجمعة «من الواجب» بالنظام الجديد

الصور

image description

صور معرض Egyps 2020

image description

حملات مكثفة لإزالة مكامير الفحم المخالفة بكفر الشيخ (صور)

image description

أهالي الإسكندرية على الكورنيش بعد تحسن الطقس (صور)

image description

صور معرض إيجيبس 2020

image description

صور نجوم الفن في احتفالية "بدء تصوير مسلسل أولاد إمبابة"

الأكثر قراءة

قبل السوبر الأفريقي.. ماذا يفعل الزمالك على أراضي الخليج؟

وزير التعليم: إجازة خميس وجمعة «من الواجب» بالنظام الجديد

«عندما كان طيبا».. عصفور يرد على نشر مقالات قديمة له عن الطيب بـ"صوت الأزهر"

تامر مرسى يعلن انطلاق أول قناة مصرية للقرآن الكريم

إنفوجراف

image description

للوافدين.. كيف تستخرج وتجدد إقامتك داخل مصر؟ (إنفوجراف)

image description

طرق الوقاية من سمنة الأطفال (انفوجراف)

image description

قانون استغلال الشوارع العامة ورخصة «السايس» (إنفوجراف)

image description

5 عقوبات بقانون حماية البيانات الشخصية (إنفوجراف)

أيام زمان

تفاصيل الحلم المشترك بين نجيب محفوظ وأحمد زكي.. «لم يتحقق لسبب غريب»

أسرار الصدفة التى جعلت فؤاد نجم والشيخ إمام مناضلين.. «كانا عاطلًا ومنشدًا»

لولاكى ما حبيت.. لهذه الأسباب فشلت سعاد حسنى فى التمثيل مع أشهر نجوم التسعينيات

حاولت الانتحار فلم ينقذها.. قصة أشهر خصومة بين صباح وعبدالحليم حافظ

نجم الساعة

تفاصيل الحلم المشترك بين نجيب محفوظ وأحمد زكي.. «لم يتحقق لسبب غريب»

الصحة

الهواء والتهوية تقي من فيروس «كورونا»

«تاي تشي».. رياضة جديدة تقي من آلام الظهر

التمرينات الرياضية تجنب الأطفال الإصابة بالاكتئاب

دراسة: غسل اليدين يقلل انتشار عدوى فيروس كورونا

منوعات

سر الجلسات المنفردة لـ«كارتيرون» قبل السوبر الإفريقى

الصين تطور نظامًا للتعرف على قياس درجة الحرارة

أوليمبياد طوكيو: كورونا لن يؤجل دورة الألعاب

الجمال القاتل.. نساء البيشمركة يأكلن الثعابين لمواجهة داعش (صور)

مقالات الرأي
د. محمد عفيفي
القاهرة عاصمة الثقافة الإسلامية
ماجد حبته
لغز المدمرة كول
محمد الباز
معركة الوعي.. الدستور تبحث عن الهوية المصرية في منشورات قصور الثقافة
ماجد حبته
مصالحة قطر.. فأر جديد!
المزيد

الثقافة

«شبابنا سلاح لبكرة».. ندوة تثقيفية بمركز سينما الحضارة الأحد

«الطبيعة الريفية ومميزاتها» بثقافة المنيا

الوحدة الوطنية والبعد عن الشائعات المغرضة بـ«ثقافة الأقصر»

الأحد.. افتتاح مهرجان «الشروق الخامس لإبداع الشباب» بدار الأوبرا