سيدة عزبة الهجانة: الريس قالي هعوضك بعنيا (فيديو)

كشف الحاجة فادية، سيدة عزبة الهجانة، عن كواليس لقائها بالرئيس عبدالفتاح السيسي، قائلة: «فوجئت بقدوم الريس إلى المنطقة، وقالي عايزه إيه وأنا هعوضك بعنيا».وأضافت سيدة عزبة الهجانة، خلال لقاء خاص ببرنامج "الحقيقة" المذاع عبر فضائية "extra news"، مساء الخميس، أنها لم تتوقع أن تلتقي بالرئيس ويكون لقاؤهما بهذا الشكل الطيب، مؤكدة أنها دخلت المستشفى كما وجه الرئيس السيسي، وتحصل الآن على رعاية صحية كاملة.وأعربت سيدة عزبة الهجانة، عن حبها وتقديرها للرئيس السيسي، قائلة باكية: "إنت حبيبي، ونور عيني، وحلمت أقابلك وشوفتك، وهاجيلك تاني".يذكر أن الرئيس عبدالفتاح السيسي، تفقد مؤخرا أعمال التطوير الجارية بمنطقة عزبة الهجانة؛ لمتابعة الموقف التنفيذي للطرق والمحاور الممتدة من حي مصر الجديدة إلى أحياء الزيتون وميدان ابن الحكم، وكذا شارع جسر السويس ومنطقة التجنيد، وحي حدائق القبة وميدان ابن سندر.وصادف تواجد إحدى المواطنات من الباعة المتجولين، وأمر الرئيس السيسي وقتها بتوفير أحد المحال لممارسة نشاطها وكذلك علاجها على نفقة الدولة وتقديم الرعاية الصحية الفورية لها.