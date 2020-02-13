حفيد النقشبندي: مصر كلها تغني «مولاي»

قال المنشد والفنان أحمد كمال، حفيد الشيخ سيد النقشبندي، إننا تربينا على صوت "النقشبندي"، ومدحه العظيم لسيدنا النبي عليه السلام، متابعا: "مصر كلها تغني مولاي".وأضاف حفيد الشيخ النقشبندي، خلال لقائه ببرنامج "الحياة اليوم"، المُذاع على فضائية الحياة، مع الإعلامي حسام حداد، أن الرئيس الراحل أنور السادات طلب الشيخ سيد النقشبندي في منزله وطالبه بعمل بالاشتراك مع الملحن بليغ حمدي، فكان العمل هو "مولاي".الجدير بالذكر، أن الشيخ سيد محمد النقشبندى ولد في 7 يناير 1920 بمحافظة الدقهلية، ثم انتقلت أسرته إلى مدينة طهطا بسوهاج ولم يكن قد تجاوز العاشرة من عمره.حفظ القرآن في سن صغيرة قبل أن يستكمل عامه الثامن وتعلم الإنشاد الديني في حلقات الذكر بين مريدي الطريقة النقشبندية التى كان والده أحد مشايخها.وفي عام 1955 استقر في مدينة طنطا وذاعت شهرته، وأحيا الليالي الروحانية فى مختلف أنحاء مصر ودول العالم، كما ترك تراثًا ضخمًا من التواشيح والابتهالات الدينية، ولقب بقيثارة السماء وأستاذ المداحين وتوفي عام 1976.