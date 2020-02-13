أردوغان يتعرض لموقف محرج أمام البرلمان خلال تباهيه باقتصاد تركيا

تعرض رجب طيب أردوغان، رئيس تركيا، لموقف لا يحسد عليه خلال خطابه أمام حزب العدالة والتنمية عن اقتصاد بلاده.وعرض برنامج "تفاعلكم"، والمذاع عبر فضائية "العربية" فيديو لأردوغان والذي يتباهى فيه أمام النواب أنه رغم تقليل سعر الفائدة إلا ان الاقتصاد مزدهر ليفاجئ بصوت أحد الموجودين وهو يشتكي له من جوع عائلته بعد اتهامه بمحاولة الانقلاب وطالبه بإنقاذ عائلته من الجوع.وكعادة النظام التركي في كتم أصوات المعارضة تم اقتياد الرجل من قبل أمن أردوغان وإسكات صوته وراحت شكواه في الهواء.