استشاري نفسي: محمد رمضان ينقصه «الذكاء الاجتماعي»

قال الدكتور إبراهيم مجدي، استشاري الطب النفسي، إن سلوك الفنان محمد رمضان مع الطيار الموقوف أشرف أبو اليسر بعد نشره الفيديو الخاص به أثناء وجوده في كابينة القيادة يسمى في علم النفس "غباء اجتماعي"، موضحًأ أن رمضان يمتلك الموهبة لكن لا يمتلك الذكاء الاجتماعي في التواصل مع الآخرين.وأوضح "مجدى"، في مداخلة هاتفية، ببرنامج "مصر في القلب"، الذي يقدمه الإعلامي علاء أبو بكر، المذاع على فضائية "المحور"، أنه يغيب في مؤسسة الفن فكرة صناعة النجم، وإدارة الأزمات، فكان لا بد أن يدير شخص مسئول أزمة محمد رمضان، لأنه وقع في أزمة إعلامية، فهو ينقصه ثقافة التعامل مع الجمهور والمحافظة على الشهرة والاستمرار في الصعود.وأكد أنه بسبب أزمات محمد رمضان الكثيرة عدد المشاهدات والمشتركين في قنواته بدأت في الانخفاض تدريجيًا، لأنه يجب أن يكون لنجم الفن ألة تسويقية وإعلامية، للحفاظ على نجوميته وشهرته واستمراره في الصعود، معقبًا: "رمضان تحول من البلطجي في الأفلام للحقيقة".وأردف: "محمد رمضان ينقصه فريق عمل يدير له حياته، وأقول له يا محمد رغم ما حققته ما زلت في بداياتك، ممكن في يوم وليلة تقعد في بيتك، محدش يتفرج على أفلامك ومسلسلاتك".