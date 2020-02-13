نداء شرارة في ضيافة «كل يوم».. الليلة

تحل الفنانة الأردنية نداء شرارة ضيفة على برنامج "كل يوم"، مع الإعلامية بسمة وهبة، والمذاع عبر فضائية on e.وتقدم شرارة خلال الحلقة باقة مميزة من أهم أغاني الفنانة شادية بمناسبة ذكرى ميلادها، وفي الحلقة أيضا يغني المطرب الصاعد "يوسف فرج" والمطربة الشابة "فرح الموجي" لشادية.ويعد هذا هو الظهور الإعلامي الأول لنداء شرارة بعد رحيل شقيقها في حادث سير عن عمر يناهز الـ 26 عامًا يوم 18 يناير الماضي.