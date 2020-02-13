صفية العمري: كنت مذيعة ولم أطمح أن أكون ممثلة

قالت الفنانة صفية العمري، إنها لم تكن تطمح بأن تكون ممثلة، وكانت تعشق عزف الكمنجة، ومغرمة بالأدب الروسي والموسيقى الروسية.وأضافت العمري، خلال لقائها ببرنامج "حديث المساء"، المذاع على فضائية "mbc masr"، أن بداياتها كانت مذيعة تليفزيون، لافتة إلى أنه عندما تم نشر صور صحفية لها، اختارها المنتج رمسيس نجيب لدخول عالم الفن.كما أوضحت صفية العمري، أن المنتج رمسيس نجيب عندما اكتشفها غير فكرتها عن الفن، لافتة إلى أنها لم تكن موافقة على الدور، لكنه استطاع أن يقنعها به، مضيفة: "اكتشف فيا أننى أستطيع أن أقوم بأكثر من شخصية، سواء شريرة أو طيبة".