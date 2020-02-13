طبيب نفسي يكشف أسباب الطلاق في سنة أولى زواج

قال الاخصائى النفسي، الدكتور مصطفى النحاس، إن قرار الطلاق فى السنة الاولى للزواج يكون نتيجة التسرع، ومن الممكن أن يكون التسرع فى قرار الزواج وعدم استعداد الشخص للدخول فى العلاقة منذ البداية.





وأضاف الاخصائى النفسي، خلال حديثه ببرنامج "انبوكس" المذاع على فضائية "صدى البلد2"، أن العلاقة الزوجية هى السبب الرئيسي فى الطلاق، لعدم وجود الثقافة لدى الطرفين، أو وجود مشكلة سلوكية لدى احد الطرفين.





وتابع انه من المفترض تقبل الآخر لأنه لا يوجد شخص كامل ولا شخص ليس لديه عيوب، موضحًا أنه يجب التأنى فى اتخاذ قرار الانفصال خاصة فى السنة الأولى من الزواج.





وأشار إلى أنه يجب التأنى فى اتخاذ القرارات لأن أى شخص تكون مشاعره متقلبة خلال الأيام.





وأوضح أنه يجب ألا نتخذ أى قرارات فى وقت انفعالى، سواء حزن شديد أو فرح شديد، أو أثناء ممارسة العمل تحت ضغط، مضيفًا أن الأزواج فى البداية يعتادون على طباع بعضهم البعض.