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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

السفير الروسى بالعراق: لا نعترف بخسائر جدية لـ«داعش» حتى الآن

الخميس 13/فبراير/2020 - 02:42 م
داعش
داعش
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أكد السفير الروسي لدى العراق، مكسيم مكسيموف، إنه من السابق لأوانه التحدث عن النصر النهائي على تنظيم "داعش" في العراق، مشيرًا إلى نشاط مجموعات صغيرة، بالإضافة إلى وجود خلايا نائمة في المحافظات.

وقال مكسيموف- حسبما ذكرت قناة السومرية نيوز الإخبارية: "بالطبع، من السابق لأوانه التحدث عن النصر النهائي على داعش، مع أنه لا يمكن ألا نعترف بأن التنظيم تكبد خسائر جدية في هذه الفترة"، مبينًا أن "هناك مجموعات صغيرة من المسلحين يواصلون نشاطهم في العديد من المحافظات، تعمل كخلايا نائمة".

وأضاف: أن "الهيئات الأمنية العراقية تمكنت من تعزيز نفسها خلال مدة العملية ضد داعش في الفترة من 2014، وحتى 2017، وتتمكن اليوم من أداء الكثير من المهام في مجال مكافحة الإرهاب وضمان أمن البلد، ولذلك اليوم تزداد أهمية دور تبادل المعلومات الاستخباراتية، والعمل الوقائي من العمليات الإرهابية وضمان الأمن في المدن العراقية".

وأعلن العراق في 2017، تحرير كامل الأراضي العراقية من تنظيم "داعش" بعد انتهاء كل المعارك التي خاضتها القوات العراقية المشتركة ضد التنظيم الإرهابي.

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