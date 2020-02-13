أجمل 5 أغان فى ألبوم عمرو دياب الجديد «سهران»





وتصدرت 5 أغنيات من الألبوم مواقع التواصل الاجتماعي ترصدها"الدستور" في السطور التالية.



تصدر الهضبة عمرو دياب، قائمة الأكثر تداولًا عبر موقع التدوينات الشهير "توتير"، بعد ساعات من طرح ألبومه "سهران".

"عم الطبيب"

أغنية بطعم التسعينيات، هكذا علق رواد موقع تويتر على الأغنية التي أصدرها عمرو دياب ضمن ألبوم سهران 2020، كلمات صابر كمال وألحان عمرو دياب، توزيع رامي سمير.







"هيعيش يفتكرني"

غرّد محمد أبن عوف أحد رواد موقع تويتر تعليقا على أغنية هيعيش يفتكرني:" بيسمع هيعيش يفتكرني ١٥٠ مرة ورا بعض"، من كلمات تامر حسين، ألحان عمرو مصطفى، توزيع نادر حمدى.



"مكانك في قلبي"

شاركت سمر خالد عبر صفحتها على "تويتر" صورة "سبونج بوب؛ يبكي وهو يسمع أغنية مكانك في قلبي، كلمات تامر حسين، ألحان شريف بدر، توزيع طارق مدكور.









"قلبي متعلق"

كلمات عزيز الشافعي ألحان عزيز الشافعي، توزيع أسامة الهندي.





حصرياً اغنية " قلبي متعلق " من البوم عمرو دياب الجديد pic.twitter.com/UMbXaFGxwu — Diab Music (@DiiabMusic) February 12, 2020