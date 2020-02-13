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الخميس 13 فبراير 2020 الموافق 19 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

عمرو دياب يطرح ألبومه الجديد «سهران»

الخميس 13/فبراير/2020 - 12:06 ص
عمرو دياب
عمرو دياب
وائل خورشيد - دعاء عبد المقصود
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أعلن الهضبة عمرو دياب، قبل قليل، طرح ألبومه الجديد «سهران» والذي انتظره المتابعين خلال الفترة الماضية.

وكتب «دياب» عبر حسابه الشخصي على «فيسبوك»: «وأخيرًا بعد طول انتظار، حصريًا من ڤودافون ألبوم #عمرو_دياب الجديد #سهران إنتاج Nay متاح دلوقتي لكل عملاء ڤودافون».

ويتضمن ألبوم «سهران» 14 أغنية جديدة ما بين الرومانسي والمقسوم، وتطرحه شركة «ناي» التي يمتلكها عمرو دياب، من خلال إحدى الخدمات الصوتية لإحدى شركات الهاتف المحمول.

ويشارك رئيس هيئة الترفيه السعودية تركي آل الشيخ، في ألبوم عمرو دياب الجديد بـ3 أغنيات، جميعها من ألحان عمرو مصطفى.

ويتضمن الألبوم 5 أغانٍ من تأليف الشاعر تامر حسين، كما يشارك الشعراء أيمن بهجت قمر، صابر كمال، بهاء الدين محمد، وخالد تاج الدين، ومن الملحنين محمد يحيى، شادي بدر، محمد رحيم، وعزيز الشافعي.

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