الجندي: السلفيون يرسلون الشباب إلى الموت بدعوى الجهاد (فيديو)

قال الشيخ خالد الجندي عضو المجلس الأعلى للشئون الإسلامية، إن السلفيين يدعون الشباب إلى الموت عبر فتواهم بالذهاب لمناطق الصراع والحروب لكي يلقوا بهم في التهلكة بدعوى الجهاد.وأضاف الجندي خلال برنامج "لعلهم يفقهون" المذاع على فضائية "دي إم سي"، أن السلفيين ودعاة الإخوان يرسلون الشباب لكي يفجروا أنفسهم، في الوقت ذاته يرسلون أبناءهم إلى أوروبا وأمريكا لكي يتعلموا في الجامعات الغربية.وأشار إلى أن أحد دعاة الإخوان الإرهابية، في الكويت أعلن حصول ابنه على درجة الدكتوراه من إحدى الجامعات الغربية، لافتًا إلى أننا نعيش في كارثة ويجب على الأمة أن تستفيق لنفسها وإلا سنصف نفسنا بالبلاهة.