تأجيل محاكمة 11 خطفوا مواطنًا وطلبوا فدية بالقاهرة الجديدة

أجلت محكمة جنايات القاهرة المنعقدة بالتجمع الخامس، برئاسة المستشار عبدالتواب إبراهيم، اليوم الأربعاء، محاكمة 11 متهمًا بحيازة أسلحة نارية واحتجاز مواطن لطلب فدية من ذويه، إلى جلسة 8 مارس.عقدت الجلسة برئاسة المستشار عبدالتواب إبراهيم، بعضوية المستشارين صلاح أحمد، أيمن محمد وياسر عمر، بأمانة سر أحمد كمال ومحمد علاء.وأسندت النيابة إلى المتهمين، وهم كلِ من: "ح. ص"، و"م. ع"، و"ع. م"، و"أ. م"، و"غ. ا"، و"س. ع"، و"م. إ"، و"ي. ف"، و"خ. أ"، و"خ. ع"، و" ف. ع"، أنهم أحرزوا سلاحًا ناريًا عبارة عن بندقية آلية في منطقة القاهرة الجديدة، دون تصريح قانونى واستخدموها في حجز المجني عليه "م. م" دون أمر أحد الحكام المختصين وفى غير الأحوال التى تصرح بها القوانين واللوائح، واستولوا على أمواله بالإكراه.واستمعت النيابة إلى أقوال المجني عليه الذي أكد أنه حال سيره بالسيارة قيادته استوقفه المتهمون وأشهروا في وجهه الأسلحة الآلية واحتجزوه لمدة 10 أيام؛ للتفاوض مع والده على مبلغ مالى كفدية نظير إطلاق سراحه، وبعد دفع مبلغ الفدية وقدره 650 ألف جنيه تم إطلاق سراح المجنى عليه.