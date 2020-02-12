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الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

«الفالوجا» تمثل فلسطين في مهرجان أسوان للفنون

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 02:39 م
جريدة الدستور
أمير محمد خالد
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تقيم الهيئة العامة لقصور الثقافة، مهرجان أسوان الدولي للثقافة والفنون في دورته الثامنة بمدن محافظة أسوان ومدينة أبوسمبل خلال الفترة من 16- 22 فبراير 2020، وذلك في إطار مساهمتها في تنشيط السياحة الثقافية والأثرية، بمشاركة 14 فرقة فنية أجنبية تمثل فلكلور كل دولة، واحتفالًا بتعامد الشمس على وجه تمثال رمسيس الثاني.

وتشارك بالمهرجان هذا العام فرق "فلسطين روسيا، اليونان، رومانيا، سيرلانكا، المكسيك، تونس، الجزائر، بنين، المغرب، السودان، صربيا، أمريكا، بولندا، وبلغاريا"، بالإضافة إلى 10 فرق فنية تابعة للهيئة العامة لقصور الثقافة تمثل الفلكلور المصري، وهي "الوادي الجديد، مطروح، بورسعيد، أسيوط، الشرقية، سوهاج، أسوان، العريش" للفنون الشعبية، بجانب فرقتي توشكى وشلاتين التلقائية.

حيث تمثل فرقة الفالوجا الفلسطينية للفنون الشعبية دولة فلسطين في المهرجان المقرر انطلاقه 16 فبراير ويستمر في المحافظة حتى يوم فجر تعامد الشمس على معبد أبوسمبل يوم 22 من الشهر ذاته، وتستمر فعاليات المهرجان في القرى والنجوع بمحافظة أسوان.

يذكر أن فرقة الفالوجا شاركت في العديد من المهرجانات الدولية منها "مهرجان الجزائر، مهرجان بابل، مهرجان الشباب العربي في السودان، مهرجان جرش بالاردن، مهرجان البحر الأحمر الدولى بمصر، مهرجان صلالة بعمان، مهرجان الاسماعيلية الدولي بمصر، والمهرجان الدولي للطبول بمصر".

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