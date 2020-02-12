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الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

القبض على تشكيل عصابى لسرقة المواطنين بالنزهة

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 12:56 م
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
هدير مصطفي
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تمكن ضباط مباحث مديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من القبض على 3 عاطلين كونوا تشكيلًا عصابيًا تخصص نشاطه الإجرامي في سرقة المواطنين في منطقة النزهة بمحافظة القاهرة.

وتلقى اللواء نبيل سليم مدير مباحث القاهرة، بلاغًا يفيد بأنه أثناء مرور ضابط بوحدة مباحث قسم شرطة النزهة وبصحبته القوة المرافقة بشارع محمد فريد بمنطقة جامع الفتح، اشتبه في دراجة بخارية " بدون لوحات معدنية يستقلها 3 أشخاص.

و تبين أنهم كل من "أ. م"، عاطل، "27 سنة"، و"ح. خ"، ميكانيكي سيارات، "23 سنة"، و"ع. ع"، عاطل،" 25 سنة"، وبحوزتهم ("طبنجة" صوت تركية الصنع، 7 طلقات صوت، سلاح أبيض "مطواة"، حقيبة يد حريمي سوداء اللون وبداخلها مبلغ مالي 1000 جنيه، خاتم ذهب أبيض، ساعة يد، هاتفان محمول، بعض المتعلقات الشخصية).

وباستجوابهم اعترفوا بسرقة حقيبة اليد المضبوطة بحوزتهم من"س. م"،" 59 سنة"، محامية بأسلوب الخطف باستخدام الدراجة المضبوطة بحوزتهم، وأقروا بحيازتهم للأسلحة المضبوطة بقصد الدفاع، وباستدعاء المجني عليها تعرفت على المتهمين والمضبوطات، واتهمتهم بالسرقة وقررت بأنها كانت في سبيلها للإبلاغ، وتم تحرير محضر بالواقعة، وإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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