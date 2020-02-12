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محمد العسيري
الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط صاحب شركة وهمية لتشغيل العمالة بمدينة نصر

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 12:41 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
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تمكن ضبط مباحث الأموال العامة بمديرية أمن القاهرة، اليوم الأربعاء، من ضبط شخصين أحدهما صاحب شركة عمالة وهمية متورطين في النصب على المواطنين بحجة توظيفهم بمدينة نصر بمحافظة القاهرة.

وأكدت التحريات احتيال المدير المسئول عن شركة لإلحاق العمالة بمدينة نصر، والنصب على المواطنين والإستيلاء منهم على مبالغ مالية عقب إيهامهم بقدرته على توفير فرص عمل لهم داخل البلاد.

عقب تقنين الإجراءات وإعداد الأكمنة اللازمة تم ضبطه، كما تم ضبط مسئول الأمن الإدارى بالشركة وبحوزتهما مبلغ مالي، وبصحبتهما 7 أشخاص من المجنى عليهم.

وأوضح المجني عليهم أن المتهمان المضبوطان قاما بالإستيلاء من كلٍ من هم على مبلغ مالى 500 جنيه، عقب إيهامهم بتوفير فرص عمل لهم، واتهموهما بالنصب عليهم.

وباستجواب المتهمان ومواجهتهما بالتحريات وما جاء بأقوال المجنى عليهم إيداها وإعترفا بإدارة الشركة بقصد النصب والإحتيال على المواطنين، وأن المبلغ المالى المضبوط بحوزتهما من متحصلات نشاطهما الإجرامى، وتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال الواقعة، وإخطار اللواء أشرف الجندي، مدير أمن القاهرة، والعرض على النيابة للتحقيق.

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