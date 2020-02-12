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الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

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«الملا» يبحث تعزيز التعاون فى النفط مع مبعوثى الحكومة الأمريكية

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 11:30 ص
طارق الملا
طارق الملا
سيد إبراهيم و عمرو خان
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استقبل المهندس طارق الملا وزير البترول والثروة المعدنية، ستيفين وينبرج، مساعد وزير الطاقة الأمريكي لشئون الطاقة الأحفورية وفرانسيس فانون، مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون مصادر الطاقة، بحضور السفير الأمريكي بالقاهرة جوناثان كوهين، حيث تم بحث أنشطة شركات البترول الأمريكية العاملة في مصر في ظل اهتمامها بالاستثمار في البحث عن البترول والغاز وإنتاجهما، وفي مقدمة تلك الشركات اكسون موبيل وشيفرون اللتان عادتا إلى العمل في مصر مؤخرًا.
وأشار "الملا" خلال اللقاء إلى أن القيادة السياسية رحبت بالطلب الأمريكي بالانضمام لمنتدى غاز شرق المتوسط بصفة مراقب دائم، بالإضافة إلى ترحيب الدول الأعضاء بذلك، مشيدًا بدعم الولايات المتحدة الأمريكية لهذا المنتدى ولجهود مصر ودول شرق المتوسط في إنشاء سوق غاز متكامل بالمنطقة يحقق الفائدة لكل الأطراف ويدعم دور مصر كمركز إقليمي للطاقة.

وأضاف الوزير أن الإجماع الكبير من الشركات الأمريكية والعالمية على اختيار قرار الدخول للسوق المصرية يعكس مدى جاذبية مناخ الاستثمار في قطاع البترول، في ضوء ما تحقق من نتائج إيجابية خلال الفترة الماضية، وفي ظل الفرص الواعدة تتمتع بها مصر.
ومن جانبه أعرب وينبرج عن سعادته بمشاركة أكثر من 20 شركة بترول أمريكية لأول مرة في النسخة الرابعة من مؤتمر ومعرض مصر الدولي للبترول إيجيبس 2020، حيث تعمل هذه الشركات مع إدارة الطاقة الأمريكية في مجال تنمية التكنولوجيا الناشئة، مشيرًا إلى أن المؤتمر يعد فرصة متميزة لدعم سبل زيادة التعاون فى هذا المجال مع الشركات والدول الأخرى فى المنطقة، وكذلك تطوير التقنيات المستخدمة فى تنمية مصادر الطاقة الأحفورية واستدامتها.
وأضاف واينبرج أن مصر في طريقها لأن تصبح مركزًا إقليميًا للطاقة بالمنطقة، خاصة في مجالي الغاز الطبيعي والكهرباء وأن الفرص الاستثمارية المتاحة بمصر سواء في الإنتاج أو التكرير والبتروكيماويات تعد مصدر جذب كبير للشركات الأمريكية في ظل تنامي الاقتصاد المصري بقوة.
من جانبه أكد فرانسيس فانون مساعد وزير الخارجية الأمريكي لشئون الطاقة أن مصر أصبحت قبلة مهمة للشركات الأمريكية البترولية في ظل ما تقدمه الدولة المصرية.

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