رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري
الأربعاء 12 فبراير 2020 الموافق 18 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

طول القامة أقل عرضة للإصابة بالخرف

الأربعاء 12/فبراير/2020 - 08:03 ص
صورة ارشيفية
صورة ارشيفية
ا ش ا
طباعة
توصلت دراسة طبية أجريت في كلية الطب جامعة نيويورك، أن الرجال الشباب الذين يتمتعون بطول القامة في مرحلة الشباب قد يكون لديهم خطر أقل من الخرف في مرحلة الشيخوخة.

وأكد الباحثون أنه من الضروري إيجاد طرق لتحديد الأفراد المعرضين لخطر الإصابة بالخرف، كما يمكن أن تساعد الأشخاص على اتخاذ تدابير وقائية أو التخطيط لرعايتهم في المستقبل.

وقالت الدكتورة تيريز سارا هورجنجن أستاذ مساعد في قسم الطب الاجتماعي في قسم الصحة العامة بجامعة كوبنهاجن بالدانمارك "لقد أردنا أن نرى ما إذا كان ارتفاع الجسم عند الشباب مرتبطًا بتشخيص الخرف، بينما نستكشف ما إذا كانت نتائج اختبارات الذكاء، المستوى التعليمي، والعوامل البيئية والوراثية الأساسية المشتركة بين الأخوة تفسر العلاقة"، وللقيام بذلك، حللت يورجنسن وزملاؤها بيانات عن 666 ألفا و333 رجلًا دنماركيًا ولدوا بين عامي 1939 و1959 بمن فيهم 70 ألفا و608 أشقاء، و7 آلاف و388 توأما من السجلات الوطنية الدنماركية.

وأوضحت الدكتورة ميريت أوسلر الأستاذ في مركز البحوث السريرية والوقاية التابع لجامعة (كوبنهاجن) "أن القوة الرئيسية لدراستنا هي أنها تتكيف مع الدور المحتمل للتعليم والذكاء في خطر الخرف لدى الشبان، وكلاهما قد يبني احتياطيًا إدراكيًا ويجعل هذه المجموعة أقل عرضة للإصابة بالخرف"، مضيفة يشير "الاحتياطي المعرفي" إلى قدرة الدماغ على الارتجال وحل المشكلات التي تظهر في الحياة اليومية.

ولفتت إلى أن أحد القيود المهمة للدراسة هو عدم اليقين فيما إذا كانت هذه النتائج قابلة للتعميم على النساء، لأن الدراسات السابقة حول الاختلافات المحتملة بين الجنسين في العلاقة بين الطول والخرف غير حاسمة في الغالب.

موضوعات متعلقة

منذ حوالي 12 ساعة

«نهاية الأجير الأعظم».. تفاصيل انهيار إمبراطورية أيمن نور الإعلامية

منذ حوالي 14 ساعة

الطيار الموقوف يكذب محمد رمضان: لم أطلب مليمًا من أحد

منذ حوالي 13 ساعة

الطيار الموقوف: «محمد رمضان كاذب وسأقاضيه»

منذ حوالي 14 ساعة

مصرع قيادي بـ«الحرية» وإصابة متحدث البرلمان في سقوط مصعد بالسويس

الصور

image description

«الإحصاء» يعلن وصول عدد المصريين إلى 100 مليون نسمة

image description

المحكمة تستمع لدفاع المتهمة بقتل خطيبها بالرحاب (صورة)

image description

صور الأمطار فى القاهرة

image description

بدء مشروع صرف صحي للمناطق المحرومة في بورسعيد (الصور)

image description

«انهيار صبحي».. مشاهد من عزاء لينين الرملي

الأكثر قراءة

المعركة المنتظرة.. هل يخضع الخطيب للكبار؟

«نهاية الأجير الأعظم».. تفاصيل انهيار إمبراطورية أيمن نور الإعلامية

كابتن «طائرة الأزمة» يطلب 9.5 مليون جنيه من محمد رمضان للتصالح (فيديو)

الطيار الموقوف: «محمد رمضان كاذب وسأقاضيه»

إنفوجراف

image description

طرق الوقاية من سمنة الأطفال (انفوجراف)

image description

قانون استغلال الشوارع العامة ورخصة «السايس» (إنفوجراف)

image description

5 عقوبات بقانون حماية البيانات الشخصية (إنفوجراف)

image description

علامات توضح تعرض ابنك للتحرش وطرق العلاج (إنفوجراف)

أيام زمان

لولاكى ما حبيت.. لهذه الأسباب فشلت سعاد حسنى فى التمثيل مع أشهر نجوم التسعينيات

حاولت الانتحار فلم ينقذها.. قصة أشهر خصومة بين صباح وعبدالحليم حافظ

أسرار اتهام عادل إمام بازدراء الأديان.. «كلم الله بطريقة غير لائقة»

أم كلثوم لـ«سهرة 1968»: «الأغانى مش طويلة»

نجم الساعة

لولاكى ما حبيت.. لهذه الأسباب فشلت سعاد حسنى فى التمثيل مع أشهر نجوم التسعينيات

الصحة

طول القامة أقل عرضة للإصابة بالخرف

دراسة تكشف فحص جديد لقياس الاكتئاب

باحثون يوفرون مرجعا حول شيخوخة مبايض الرئيسيات

علماء يدرسون صلة الفيروسات بالإصابة بالأورام الخبيثة

منوعات

«كورونا» تعرق تبني العائلات الأمريكية أطفال صينيين

الانتقام أكثر متعة من التسامح في المسلسلات

«ناسا» تبحث عن رواد فضاء جدد

الأهلي: كاف وافق على إقامة مباراة صن داونز يوم 29 والعودة 7 مارس

مقالات الرأي
ماجد حبته
دعموا الإرهابيين.. وعاقبوا الدولة!
د.مينا بديع عبدالملك
أين تكمن قوة الكنيسة؟
مؤمن المحمدي
الأحرف السبعة كيف جاءت؟
ثروت الخرباوي
الحوينى واعترافاته الليلية
المزيد

الثقافة

سيرة المخرج الفلسطيني «إيليا سليمان» بمركز الثقافة السينمائية

النسخة العربية لـ«رسائل هتلر ومسوداته» إصدار لـ«الرافدين»

تفاصيل عروض ختام مهرجان أيام القاهرة للمونودراما بـ«الهناجر»

اليوم.. عرض خاص لفيلم «المتاهة» بمركز الإبداع