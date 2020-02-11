مصطفى جاد: «كارمن سليمان اتجوزتنى علشان أنا شبه ممثل هندى»

كشف الملحن مصطفى جاد، عن انبهار زوجته الفنانة كارمن سليمان، بالأعمال الفنية والأطعمة الهندية، مضيفا «تغني بالهندي أيضًا».وأضافت خلال لقائها في برنامج «إتس شو تايم» مع الإعلامية مها الصغير المذاع عبر فضائية «cbc» أن السبب الرئيسي لزواج كارمن سليمان منه هو أنه يشبه النجم الهندي أبهيشك باتشان، حيث إن بينهما بعض التقارب.كما شبه الملحن مصطفى جاد، زوجته كارمن بالنجمة بريانكا شوبرا، وأكدت هي أن البعض يربط بينهما في الملامح.وعبر النجمان عن انبهارهما بالأغاني الهندية، وأنهما وصلا لمرحلة غير طبيعية في الموسيقى خاصة أنها مختلفة عن الموسيقى الأجنبية.