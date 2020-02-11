بكري عن «المساء»: ينشر الفتنة ويجب محاكمة الصحفي بـ«إزدراء الصعايدة»

قال الكاتب الصحفي مصطفى بكري إن عنوان جريدة المساء عن الصعيدي الذي اصطحب حماره داخل قطار الأقصر، يسيء لكل أبناء الصعيد، منتقدًا كذلك صدور هذا العنوان عن جريدة قومية لها وزنها.وأضاف بكري خلال مداخلة هاتفية ببرنامج «رأي العام» المذاع على فضائية «تن» أعتقد أن كل صعيدي الآن غاضب ويعتبر ما حدث إهانة، مشيرًا إلى أن الصعايدة يمثلون 45 % من سكان مصر.وطالب بكري بمعاقبة الصحفي "محرر الديسك" المسئول عن وضع ونشر هذا العنوان، ومحاكمته بتهمة ازدراء فئة كبيرة من أبناء المجتمع المصري، ويجب معرفة اسم الصحفي وهدفه من وراء العنوان، مؤكدًا أن هذا الازدراء متعمد تمريره ونشره، موضحا أنه ينتظر قرار الهيئة الوطنية للإعلام، والأمر له رد فعل غير عادي في الصعيد.