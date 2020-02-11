يارا تكشف حقيقة زواجها من رجل أعمال لبناني في أمريكا

كشفت الفنانة اللبنانية يارا، حقيقة الأخبار التي نشرت مؤخرًا حول زواجها من رجل الأعمال اللبناني فيليب زيادة، في أمريكا والتي انتشرت بشكل كبير خلال الأيام الماضية.وقالت يارا، خلال لقائها في برنامج MBC Trending، والمذاع عبر فضائية mbc 4: "أنا من الأشخاص التي لا تخفي شيئا في حياتها ولو أنا أريد الزواج سأعلن الخبر عبر صفحاتي على مواقع التواصل الاجتماعي وسأكون أول واحدة أعلن عنها للناس اللي بيحبوني بس يكون الخبر صحيح".وأضافت: "اللي ربنا كاتبه يسير وإذا غير صحيح فهو فأل جيد".وأطلقت يارا، مؤخرًا أغنية "سيد إحساسي"، وذلك عبر صفحتها الشخصية بموقع "يوتيوب"، كما طرحت أغنية "ارتكبت"، وهي من كلمات وألحان يوم، في أول عمل بينهما ومن المتوقع أن يكون هناك تعاون آخر بينهما.وأكدت يارا أنها تستعد لطرح أغنية "غازلني زيادة"، وهي من كلمات الشاعر أحمد ماضي، وألحان طارق أبوجودة، وتوزيع عمر صباغ.