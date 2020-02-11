الديهي: الحويني ارتكب «بلاوي» وأفسد الشباب (فيديو)

أذاع الإعلامي نشأت الديهي، مقطع فيديو مسجل لأبو إسحاق الحويني، يتحدث فيه عن الفتاوى، قائلا: "كل سُنة كنا نعرفها نعتقد أنها واجبة، ولم نكن نفهم الواجبة من المستحبة، وأن هناك درجات في الأحكام الشرعية، ولم نكن نعرف كل هذا، وعرفت كيف أننا عندما لم نراعي تدرج الأحكام الشرعية جنينا على الناس.. لم نكن ندري درجات الأحكام الشرعية".وعلق الديهي خلال برنامجه "بالورقة والقلم" المذاع على فضائية "تن" على كلام الحويني، قائلا إن الأخير ارتكب "بلاوي" في الفتاوى وغيرها، وأفسد الشباب وهو اليوم يحاول تبرئة نفسه.