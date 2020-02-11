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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

حوادث

ضبط نصاب بسوهاج أوهم ضحاياه بالاستثمار في العقارات

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 04:48 م
صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
مصطفى علم الدين
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تمكن ضباط مباحث الأموال العامة فرع الوجه القبلى بسوهاج، من إلقاء القبض على مستريح جديد ويدعى "ع.أ"، وذلك عقب قيامه بالنصب والإحتيال على عدد من المواطنين والاستيلاء منهم على مبلغ 5 ملايين و850 ألف جنيه بزعم توظيفها فى تجارة الأراضي.

كانت قد وردت معلومات للعميد صلاح أبو سحلى مدير الإدارة، بعد تقدم "أ. ع" أخصائى ترميم و9 أخرين جميعهم يقيمون بمحافظة سوهاج، ضد "ع.أ" والمقيم بدائرة مركز سوهاج لقيامه بتلقى مبالغ مالية بلغت 5ملايين و850 ألف جنيه بقصد توظيفها فى مجال تجارة الأراضى والإستثمار العقارى.

وعقب تقنين الإجراءات وإجراءات التحريات اللازمة، والتى أكدت صحة البلاغات المقدمة للأموال العامة من قبل الضحايا، تم استهداف المتحري عنه وتم ضبطه تمهيدَا لعرضه على النيابة.

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