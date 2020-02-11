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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

فن

‎هبة عبدالغني تواصل تصوير «فرصة ثانية» لسباق رمضان

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 04:26 م
الفنانة هبة عبد الغني
الفنانة هبة عبد الغني
حسين الجندي
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تستكمل الفنانة هبة عبدالغني تصوير مسلسل "فرصة ثانية" في فيلا بشبرامنت، وتجسد الفنانة خلال أحداث العمل شخصية صافي إحدى زميلات الشخصية التي تقدمها ياسمين صبري ضمن أحداث العمل المقرر عرضه خلال ماراثون رمضان المقبل 2020.

وكانت الفنانة قد عقدت، خلال الفترة الماضية، العديد من جلسات العمل والبروفات مع المخرج مرقس عادل والمؤلفين محمد سيد بشير ومصطفى جمال، للاستقرار على الشكل النهائي للشخصية، خاصة أنها بـ"لوك" غريب على الجمهور يتم بالجرأة.

ويعد هذا العمل ثاني تعاون يجمع هبة عبدالغني وياسمين صبري بعدما قدما سويًا مسلسل الحصان الأسود" الذي عرض رمضان 2017، هذا إلي جانب كونه التعاون الأول الذي يجمعها مع كل من المؤلف محمد سيد بشير والمؤلف مصطفى جمال هاشم والمخرج مرقس عادل.

يشار إلى أن ‎مسلسل "فرصة ثانية" تخوض من خلاله ياسمين صبري ثاني بطولة مطلقة لها بالساحة الدرامية، وهو من إنتاج شركة سينرجي، وإخراج مرقس عادل وتأليف مصطفى جمال هاشم، ومعالجة درامية محمد سيد بشير، ويشارك في البطولة كل من أحمد مجدي، وإدوارد، وأيتن عامر، ودياب، وهبة عبدالغني، وعمرو الشناوي، وسارة الشامي، ومحمود البزواي، وأحمد الشامي، ومحمد جمعة، ونهال عنبر، وأحمد النجار ومجموعة كبيرة من نجوم الدراما المصرية.

‎وعلى جانب آخر، يعرض لـ"هبة" خلال الفترة الحالية مسلسل "حشمت في البيت الأبيض''، بطولة الفنان بيومي فؤاد على المنصة الإلكترونية "watchit".

ويعد هذا أول مشاركة لها في عمل كوميدي يتم عرضه على منصة إلكترونية، وأعربت الفنانة عن سعادتها، بالمشاركة في المسلسل خاصة أنها تقدم من خلالة شخصية كوميدية بشكل جديد عليها، وقدمته بشكل مميز، لاقى استحسان الجمهور رغم عرضه على منصة إلكترونية.

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