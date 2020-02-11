حاولت الانتحار فلم ينقذها.. قصة أشهر خصومة بين صباح وعبدالحليم حافظ

لكن لسوء حظها، لم يكن "حليم" يجيد السباحة، وكان بينه وبين السباحة عداء قديم منذ الطفولة، وشرح العقدة لمخرج الفيلم عزالدين ذوالفقار الذي أصر على أداء المشهد، فيصعد "حليم" أعلى الشجرة، ثم يقفز لينقذها.

بعدما رأى "حليم" قذارة المياه، تأفف، ولم يقفز، بالإضافة لإصابته بالبلهارسيا التي يعاني من آثارها.



وبعدما أدى المشهد، اضطر "حليم" للاستحمام بزجاجتين من السبرتو لقتل الجراثيم، وأقسم بعد ذلك على تعلم السباحة.



وأثناء تصوير المشهد، صرخت الفنانة صباح، قائلة: "كان مالي ومال المصيبة دي، أنا غلطانة لأني بشتغل في أفلامك"، وقابل "حليم" الموقف بالضحك.