سيارات مجانية لنقل الناخبين إلى لجان «تكميلية الجيزة»

وفر المرشحان محمد أبوالعينين، وهشام محمد بدوي سيد، سيارات مجانية لنقل الناخبين إلى صناديق الاقتراع في اليوم الأول من الجولة الأولى من الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالدائرة الأولى بالجيزة.وانطلقت، صباح اليوم، الجولة الأولى من الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالدائرة الأولى بالجيزة في 28 لجنة انتخابية بالدائرة، لاختيار مرشح جديد بعد وفاة النائب محمد بدوي دسوقي.ويترشح علي مقعد دائرة الجيزة الشاغر كل من جاء بالقائمة النهائية بدائرة الجيزة، تشمل كلا من رجل الأعمال محمد أبوالعينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي عن حزب مستقبل وطن، رمز القلم، وهشام محمد بدوى سيد، مستقل رمز الأسد، والأمير موسى أحمد علي محمد، مستقل رمز الحصان، ومجدي السيد السيد ياسين محمود، مستقل رمز الكف، وزكي عباس عبدالظاهر أبوبكر، مستقل رمز الصقر.ويبلغ عدد الناخبين في دائرة الجيزة الأولى ممن لهم حق الانتخاب نحو 253.6 ألف ناخب وناخبة، في العملية الانتخابية داخل مناطق الجيزة، والتي تستمر ليومين، من 11 حتى 12 من فبراير الجاري من التاسعة صباحا حتى التاسعة من مساء اليوم.