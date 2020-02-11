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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

تقارير ومتابعات

سيارات مجانية لنقل الناخبين إلى لجان «تكميلية الجيزة»

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 12:18 م
صورة من الحدث
صورة من الحدث
عبدالله هشام - أحمد التمساح
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وفر المرشحان محمد أبوالعينين، وهشام محمد بدوي سيد، سيارات مجانية لنقل الناخبين إلى صناديق الاقتراع في اليوم الأول من الجولة الأولى من الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالدائرة الأولى بالجيزة.

وانطلقت، صباح اليوم، الجولة الأولى من الانتخابات التكميلية لمجلس النواب بالدائرة الأولى بالجيزة في 28 لجنة انتخابية بالدائرة، لاختيار مرشح جديد بعد وفاة النائب محمد بدوي دسوقي.

ويترشح علي مقعد دائرة الجيزة الشاغر كل من جاء بالقائمة النهائية بدائرة الجيزة، تشمل كلا من رجل الأعمال محمد أبوالعينين، رئيس مجلس الأعمال المصري الأوروبي عن حزب مستقبل وطن، رمز القلم، وهشام محمد بدوى سيد، مستقل رمز الأسد، والأمير موسى أحمد علي محمد، مستقل رمز الحصان، ومجدي السيد السيد ياسين محمود، مستقل رمز الكف، وزكي عباس عبدالظاهر أبوبكر، مستقل رمز الصقر.

ويبلغ عدد الناخبين في دائرة الجيزة الأولى ممن لهم حق الانتخاب نحو 253.6 ألف ناخب وناخبة، في العملية الانتخابية داخل مناطق الجيزة، والتي تستمر ليومين، من 11 حتى 12 من فبراير الجاري من التاسعة صباحا حتى التاسعة من مساء اليوم.
سيارات مجانية لنقل الناخبين إلى لجان «تكميلية الجيزة»
سيارات مجانية لنقل الناخبين إلى لجان «تكميلية الجيزة»
سيارات مجانية لنقل الناخبين إلى لجان «تكميلية الجيزة»
سيارات مجانية لنقل الناخبين إلى لجان «تكميلية الجيزة»
سيارات مجانية لنقل الناخبين إلى لجان «تكميلية الجيزة»
سيارات مجانية لنقل الناخبين إلى لجان «تكميلية الجيزة»
سيارات مجانية لنقل الناخبين إلى لجان «تكميلية الجيزة»
سيارات مجانية لنقل الناخبين إلى لجان «تكميلية الجيزة»
سيارات مجانية لنقل الناخبين إلى لجان «تكميلية الجيزة»
سيارات مجانية لنقل الناخبين إلى لجان «تكميلية الجيزة»

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