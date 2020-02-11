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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

الصحة

3 تغييرات أساسية فى نظامك الغذائى تضمن التخسيس

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 03:17 ص
صورة تعبيريه
صورة تعبيريه
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إنقاص الوزن خطوة رئيسية لحل كثير من المشاكل الصحية أو تخفيف شدتها، لكن الأمر ليس سهلًا.

فالبعض يجد صعوبة في ممارسة تمارين رياضية تكفي لحرق السعرات التي يتناولها، ومن ناحية أخرى تحتوي الأطعمة الأكثر توفرًا في المطاعم ومراكز التسوق والسوبر ماركت على سعرات حرارية كثيرة.

لكن يمكنك عمل 3 تغييرات أساسية في نظامك الغذائي تضمن التخسيس على المدى الطويل:

الأطعمة الكاملة، تتضمن هذه الفئة من الأطعمة: الخضار والفواكه والمكسرات والحبوب الكاملة، لذلك اجعل الأولوية للخبز الأسمر والمعكرونة المصنوعة من القمح الكامل والأرز البني.

سيساعدك ذلك على تقليل كمية الكربوهيدرات بشكل تدريجي، وعلى إطالة وقت الإحساس بالشبع، وعدم زيادة كمية الأنسولين بشكل كبير في الدم والتي يمكن أن تجدد الإحساس بالجوع سريعًا. ويمكنك إضافة الفواكه والمكسرات للّبن (الزبادي) كوجبات خفيفة صحية.

الألياف: احرص على اختيار الأطعمة الغنية بالألياف، مثل البقول والحمص والعدس واللوبيا، وكذلك الحبوب الكاملة، وجميع الخضروات والفواكه. زيادة الألياف مرادف لإنقاص الوزن.

البروتين قليل الدهون: لنجاح التخسيس ينبغي عدم أكل جلد الدجاج، واللحوم المصنّعة، وتفضيل صدور الدواجن واللحوم الحمراء قليلة الدهون، والحليب قليل الدسم.

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