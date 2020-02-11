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الثلاثاء 11 فبراير 2020 الموافق 17 جمادى الثانية 1441
رئيس مجلسى الإدارة و التحرير
د. محمد الباز
رئيس التحرير التنفيذي
محمد العسيري

عالم

ترامب يتوقع زوال فيروس كورونا فى أبريل المقبل

الثلاثاء 11/فبراير/2020 - 03:59 ص
ترامب
ترامب
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توقع الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، أمس الإثنين، زوال فيروس كورونا الجديد في إبريل المقبل، بفضل الحرارة، مشيدًا مجددًا بالخطوات التي اتخذها المسؤولون الصينيون، لاحتوائه.

وقال ترامب في البيت الأبيض: «بحلول إبريل أو خلال إبريل فإن الحرارة عمومًا تقضي على هذا النوع من الفيروس».

ولكن الوباء يواصل التفشي، ولم تحدد السلطات الصحية حتى الآن، موعدًا تتوقع فيه أن يتراجع فيه انتشار العدوى أسبوعا تلو آخر.

وفي هذا السياق، قال مدير المعهد الأمريكي للأمراض المعدية أنطوني فوسي الجمعة، وهو أيضًا عضو في مجموعة العمل الرئاسية حول الفيروس: «لا نعلم».

ويبقى العامل الرئيسي في ذلك مدى تفشي الفيروس خارج الصين، وقدرة الدول الأخرى على احتوائه.

وأشاد «ترامب» مجددًا برد فعل بكين، وقال: «أعتقد أنهم يقومون بعمل جيد. تحدثت طويلًا إلى الرئيس شي جين بينغ، وهو واثق جدًا».

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