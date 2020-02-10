جميلة عوض تكشف كواليس تصوير «بنات ثانوي»

كشفت الفنانة جميلة عوض، بعض المواقف التي تعرضت لها خلال تصويرها فيلم "بنات ثانوي".وقالت خلال تصريحات تلفزيونية لها، إنها في أحد المشاهد التي جمعتها بالفنانة هنادي في الفيلم قالت لها: "لو زعلانه منه أضربهولك " لترد زميلتها عليها قائلة "إسمها" ابكسهولك.. أضربهولك دي كلمة كيوت أوي.. طول الوقت كنت بلقط حاجات".وأضافت حول تجربتها مع شباب الفنانين: "كواليس الفيلم كانت مختلفة عن أي عمل تاني لأن الفنانيين معظمهم من سني فكانت الكواليس معظمها لعب.. واللعب في حد ذاته كان مذاكرة لأن دي طريقة الكلام بينا كنا بنخلص تصوير ونأكل سوا وناخد أيس كريم أو نروح بيت حد فيهم نتفرج على التلفزيون وكنت طول الوقت بعمل سيرش على اليوتيوب عن شخصيات قريبة من الشخصية أو الدور الذي أقوم بـه والأداء البسيط ده خلانا كلنا في علاقة سلسلة ".وأشارت إلى أن المخرج اعتمد كثيرًا على إفيهات بينا خارج الاسكريبت وكانت تحوز إعجابه ولم يعترض على أي جزء من أدائنا وإفيهاتنا.