شكري يتوجه إلى واشنطن للمشاركة في جولة جديدة من مفاوضات سد النهضة

يتوجّه مساء اليوم، وزير الخارجية سامح شكري إلى العاصمة الأمريكية واشنطن للمشاركة في اجتماع وزراء الخارجية والموارد المائية لمصر والسودان وإثيوبيا حول سد النهضة، الذي تستضيفه الإدارة الأمريكية بحضور البنك الدولي.ويأتي الاجتماع في إطار ما اتفقت عليه الأطراف المعنية خلال جولة المفاوضات الأخيرة المنعقدة بواشنطن خلال الفترة من ٢٨ إلى ٣١ يناير ٢٠٢٠، من معاودة وزراء الخارجية والموارد المائية للدول الثلاث الاجتماع بالعاصمة الأمريكية يومي ١٢ و١٣ فبراير ٢٠٢٠، بهدف إقرار الصيغة النهائية لاتفاق شامل حول قواعد ملء وتشغيل سد النهضة.